'Seba' Giovinco se enfoca en Atlanta United: "Ahora Toronto tiene opciones de hacer algo más"

Es que Giovinco no regresa de inmediato a Canadá para reintegrarse al conjunto escarlata, sino que se quedará en Atlanta, donde el sábado (4 pm ET, ESPN Deportes) enfrentará en el Mercedes-Benz Stadium a 'Tata' y sus jugadores, en un encuentro crucial para el vigente campeón de la MLS, que no comenzó bien la temporada regular y está lejos de las primeras posiciones en la temporada regular".