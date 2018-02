Seattle viste de color esperanza: Los Sounders presentan a su nueva camiseta titular

Seattle Sounders presentó el lunes a su nueva camiseta titular. El modelo no se aparte de los rasgos tradicionales del club, la casaca sigue teniendo al tradicional verde esmeralda como tonalidad principal.



Seattle Sounders FC

La parte delantera del uniforme tiene un estampado que asemeja el follaje característico de los bosques del noroeste norteamericano, sigue contando con los vivos en color azul e inscribe en la camisa un homenaje a los aficionados del club campeón de la MLS en 2016.



Seattle Sounders FC

En la parte posterior del cuello la camiseta incluye la frase "Nos oirán" ("You WIll Hear Us"), el lema del sitio de aficionados SounderAtHeart.com, que es un fragmento del verso que rinde tributo a los ruidosos seguidores de Seattle: Nos audietis in somniis/nos audietis in alto ("Nos oirán en sus sueños / Nos oirán en profundidad"). La frase en cuestión fue incluida por sugerencia del Alliance Council, el órgano por el cual los aficionados de los Sounders tienen cierto poder de decisión sobre las actividades del club.



Seattle Sounders FC

El mismísimo Allianca Council -que este año cumple 10 años de existencia- también está presente en la nueva camiseta.



Seattle Sounders FC

La casaca titular para las temporadas 2018 y 2019 de la MLS se pondrá a la venta el 10 de febrero, tanto en las tiendas oficiales del equipo como en MLSstore.com.