Seattle Sounders se ilusiona con la posibilidad de contar con Raúl Ruidíaz ante LA Galaxy

Y a pesar de que la situación no parecía de alta seriedad, el simple hecho de que el peruano hiciera trabajo de cancha dejó buenas sensaciones sobre el estado físico del jugador.

El artillero trotó el viernes alrededor de la cancha, hizo algunos ejercicios de velocidad, junto al trabajo de balón separado del grupo. El artillero no mostró ninguna seña de dolor a lo largo del entrenamiento del viernes, pero esto no significa que el jugador está disponible para el encuentro del domingo en el sur de California (7 pm ET, FOX Deportes).