"Se vio el juego que pretendemos", expresó Matías Almeyda tras primer triunfo de San Jose

"Hoy se termina con un triunfo y todo obviamente es más lindo", comentó tras el encuentro el ex entrenador de River , Banfield y Chivas de Guadalajara . "Pero ya habíamos hecho algunos minutos buenos en varios partidos, por ahí sin haber tenido la cantidad de acciones de gol que tuvimos hoy [por el sábado]. Por eso jugamos con tres delanteros y un enganche. Y hoy realmente se vio ese juego que pretendemos. Ahora hay que profundizarlo, hay que sostenerlo. Pero me gustó mucho la intensidad, como llegaban por afuera, como combinaron por adentro. La paciencia que tuvimos para tener el juego y moverlo de un sector a otro. Ojalá podamos seguir así".



Uno de los aspectos que caracteriza el trabajo de los equipos de Almeyda es la forma en la que busca controlar a sus rivales. "La gente piensa que todo nuestro sistema se resume en marcar hombre a hombre, y eso no es verdad", explicó. "Jugamos principalmente con un hombre libre atrás. Los defensores estaban acostumbrados a jugar en una línea y, honestamente, eso no me gusta. Creo que eso significa tomar riesgos todo el tiempo. Así que con este cambio de sistema nos llevará un tiempo adaptarnos".