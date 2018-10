“Se trata que Seattle juegue los próximos partidos como Playoffs", asegura Gonzalo Pineda

“Bueno, tenía que acabar algún día", explicó a FutbolMLS . "Perdimos dos partidos que quizás no necesariamente tendríamos a que haber perdido, pero así es esto” dijo el asistente, sobre la forma en la que terminó la notable racha de partidos ganados.

Cada punto que el equipo obtenga de aquí en adelante es crucial para no sólo mantenerse en zona de clasificación, pero también para mejorar su lugar en la tabla de posiciones, con la idea deobtener la posibilidad de ser anfitrión, en por lo menos uno de sus enfrentamientos de Playoffs.

Gonzalo Pineda piensa que, para no dejar dudas, el conjunto de Cascadia tiene que mentalizarse como si ya estuvieran en la 'liguilla'.

"Después, de visitante, es esencial saber como jugar, manejar los tiempos", precisó Pineda. "No necesariamente tirarse atrás, sino más bien saber tener la posesión de la pelota, saber cuando atacar y cuando dormir más el balón”.

"En el aspecto familiar también hay que sopesarlas decisiones porque mi familia está muy a gusto en Seattle, vivimos muy felices aquí, entonces quizás no nos gustaría movernos en el futuro cercano”, aventuró Pineda sobre su futuro como director técnico.

“'El Tata' es muy capacitado y en cuestión de experiencia y estilo de juego me llama mucho la atención", reconoció el técnico alterno de los Sounders. "Sin embrago, me parece que 'el Tuca' es el candidato ideal y es el que mas lo merece del medio mexicano en estos momentos. Por su trayectoria impecable dentro del fútbol mexicano como entrenador. Me parece que es un tipo que le puede dar mucha consistencia, le puede dar un gran trabajo a la selección a mediano y largo plazo”, valoró.