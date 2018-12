Se siguen armando los planteles: interesantes jugadores disponibles en el Draft de Reingreso

El jueves Major League Soccer dio a conocer la lista de jugadores elegibles para el proceso del Draft de Reingreso de 2018. La primera etapa de ese proceso tendrá lugar el viernes, a las 3 pm ET.

- ser futbolistas con al menos 23 años de edad y con un mínimo de tres años de experiencia en la MLS, y cuyos clubes no hayan ejercido la opción sobre sus contratos. Estos jugadores estará disponibles para 2019 con su opción salarial.

- ser futbolistas con al menos 25 años de edad y un mínimo de cuatro años de experiencia en la MLS, quienes están sin contrato y cuyos clubes no desean volver a contratarlos con su anterior salario. Estos jugadores estarán disponibles por al menos su salario de 2018.

Entre los nombres que podrían ser elegidos figuran jugadores importantes como Joe Bendik (arquero, Orlando City SC), Michael De Leeuw (volante, Chicago Fire), Maynor Figueroa (defensor, FC Dallas), Tommy McNamara (volante, New York City FC) y Yoshua Yaro (Philadelphia Union), entre otros. La lista completa de futbolistas disponibles puede leerse aquí .

1. San Jose Earthquakes

2. Orlando City SC

3. Colorado Rapids

4. Chicago Fire

5. Toronto FC

6. Minnesota United FC

7. Houston Dynamo

8. New England Revolution

9. Montreal Impact

10. Vancouver Whitecaps FC

11. LA Galaxy

12. Philadelphia Union

13. D.C. United

14. FC Dallas

15. LAFC

16. Real Salt Lake

17. Columbus Crew SC

18. New York City FC

19. Seattle Sounders FC

20. Sporting Kansas City

21. New York Red Bulls

22. Portland Timbers

23. Atlanta United

24. FC Cincinnati