Se queda en Toronto: agente de Sebastian Giovinco descarta regreso al fútbol italiano

La temporada 2018 para Toronto FC no marcha de acuerdo a lo planeado. Tras ganarlo prácticamente todo en 2017, el conjunto escarlata va cuesta abajo desde que perdiera con Chivas en la final de la Liga de Campeones de Concacaf.

La situación poco positiva del vigente campeón de la MLS no hace más que dar vida a rumores que ubican a Sebastian Giovinco -la máxima figura del equipo- lejos del fútbol norteamericano. Meses atrás fueron los equipos mexicanos de Tigres y América los que fueron señalados como posibles destinos de 'la Hormiga Atómica'. Ahora es el momento del club italiano Lazio. Según el periódico Il Messaggero , el 10 de Toronto FC sería el nombre elegido por el equipo romano para reemplazar a Felipe Anderson, recientemente transferido al West Ham United de Inglaterra.

Pero Andrea D'Amico -representante de Giovinco- desmiente cualquier posibilidad de mudanza para el jugador italiano. "Por ahora no se mueve de Toronto, a pesar de las evidentes dificultades", dijo el agente en declaraciones reproducidas por la web MLS Soccer Italia. "Sebastian gana mucho en la MLS, y su contrato expira en 2020, aunque no descarto que en algún día pueda regresar a Italia. Por el momento, nadie me llamó desde Lazio", expresó D'Amico.