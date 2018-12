Se anuncia la lista de jugadores disponibles en el Draft de Jugadores Libres 2018

Major League Soccer anunció la lista de jugadores que podrán ser elegidos durante el Draft de Jugadores Libres de la MLS 2018, que se llevará acabo el miércoles 12 de diciembre a las 4 p.m. ET. El Draft de Jugadores Libres ("Waiver Draft") consiste de jugadores que no son elegibles para el Draft de la MLS o Agencia Libre y están A) sin contrato vigente y no han recibido una oferta legítima, o B) no han renovado su contrato para el 2019.