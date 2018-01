El hijo de José Mari Bakero, leyenda del FC Barcelona, fue contratado por la MLS

Hijo de un ex astro del Barcelona FC, jugador de fútbol universitario convertido en el primer español en ser firmado por MLS antes del Draft o prueba para jugadores universitarios. Pero por sobre todo, “ Jon Bakero y punto”.

Así de específico fue el propio futbolista de 21 años recién cumplidos (5 de noviembre) en charla con FutbolMLS. “Parte de la idea de venir a Estados Unidos era esa, ser Jon Bakero y punto. Estoy muy orgulloso de mi apellido, pero también de mis logros personales”.

Y es que no es fácil desligarse. Jon es hijo de Jose Mari Bakero, aquel mediocampista ofensivo que consiguiera 17 títulos a nivel de club, entre ellos dos UEFA Champions League con el Barcelona FC en aquella época del histórico equipo de Johan Cruyjff y Hristo Stoichkov.





“En España buscaban compararme con mi padre”, contó Jon. “Pero su nivel fue siempre tan alto que es difícil compararse”, aseguró el delantero salido de Wake Forest University.

Bakero asistirá a la prueba para jugadores universitarios a partir del 11 de enero y será parte del SuperDraft de MLS programado para enero 19 en Filadelfia. Se espera que su nombre sea elegido en la primera ronda antes de los 10 primeros lugares (hay varios equipos interesados).

El equipo que lo seleccione le hará de inmediato un contrato asegurado, luego de haber firmado ya con la liga.“Estoy muy feliz e ilusionado de haber firmado. Hacerlo en una liga como la MLS es una gran alegría para mí y para mi familia”, dijo el delantero de 6 píes 3 pulgadas de estatura (1,90 metros).





Obviamente el camino no ha sido fácil. vivir en diferentes partes del mundo siguiendo a su padre y enfrentar la comparación con el apellido al comienzo de su carrera en España, jugaron su papel tanto en el crecimiento personal como en la toma de decisiones.

“Viví en México, Polonia y España hasta los 16 años, nunca hasta entonces me afinqué en un solo lugar”, contó. Muchos recordarán que su padre jugó en Veracruz y luego dirigió el Puebla, en lo que se refiere a México.

“Con la familia pensamos que venir era lo mejor, porque el titulo universitario era muy importante y obvio el fútbol. Así que en ambos sentidos Estados Unidos era el sitio perfecto para estar”.

Jon arrancará 2018 como futbolista profesional en MLS y con título universitario en comunicaciones. Un logro fenomenal a sus casi 22 años, aunque muchos en el mundo del fútbol digan que es perder tiempo de juego.



“Yo no creo que se pierda futbolísticamente si se va a la universidad, depende de cada persona y su propio plan. Pero para mí, si no voy a la universidad hoy no sería futbolista”, explicó Bakero.





Obviamente su padre es una gran influencia, aunque el nuevo delantero de MLS haya decidido hacerse un nombre independiente. “Hablamos dos o tres veces por teléfono al día, le pido consejos, me da ideas, cuando estamos juntos me ayuda a entender el juego”, ahondó Jon en la relación con su icónico padre.

Se trata de una familia futbolera por tradición. Jose Mari su padre, sus tíos Santiago y Jon; su tía Itziar, todos profesionales del balompié. Y como siempre una madre respaldando. “Vinieron una vez al año durante mi época en la Universidad, en mis vacaciones siempre estuvimos juntos”, incluyendo a su hermana Lorea quien trabaja como periodista.





De hecho Jon y su madre atienden en Missouri la gala de entrega del premio Hermann, el reconocimiento individual más importante en la historia del fútbol universitario en Estados Unidos.

“A partir de ahora todo es un premio”, aseguró Jon. Basado en un consejo que dice trae siempre de su padre, “Cada día s una oportunidad de mejorar y de ser agradecido con las oportunidades que se tienen”.

Obviamente en el sabor futbolístico Jose Mari es una gran influencia en su hijo, “Soy fan del Barcelona, Mi padre me enseñó a leer y aprender de Cruyff y siempre me explicó lo diferente que era para su época”.

Y para terminar, el hijo del ídolo que se hace solo en Estados Unidos se describió como futbolista, “soy un jugador que cada día da lo máximo de si en los entrenamientos que tiene gol que puede ganar partidos y ojalá vean que tengo futuro”.