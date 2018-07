"Sabemos de la importancia de la rivalidad": NYCFC celebra la primera victoria de 2018 ante Red Bulls

BRONX, N.Y. — Cuando el 0-0 se había instalado en el marcador, y nadie parecía capaz de cambiarlo, Maxi Moralez (con la asistencia de Jonathan Lewis) dio a New York City FC una victoria agónica ante su máximo rival en un Yankee Stadium pletórico. El gol del argentino llegó cinco minutos antes del final del partido, y puso fin a una racha de dos derrotar por 4-0 -en la liga y en la Copa Abierta- ante New York Red Bulls.

"En gran medida, me sentí cómodo", argumentó Armas, quien tomó su nueva posición días atrás, luego de que Marsch decidiera instalarse en Europa, presumiblemente para comenzar a trabajar en RB Leipzig de la Bundesliga alemana. "Ser entrenador en jefe es un poco diferente. Pero he estado en este lugar antes, he estado en ese banco de suplentes antes, ya he tomado decisiones antes", expuso.