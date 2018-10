Rumbo a los Playoffs: Atlanta por súperliderato, Galaxy, Montreal y Vancouver a ganar o morir

Atlanta United será superlíder y por consecuencia conquistara el Supporters’ Shield: Atlanta vence a Chicago Fire Y New York Red Bulls pierde ante Philadelphia Union

Columbus vence a Orlando City O Montreal Impact no vence a Toronto FC

DC vence a New York City FC O Montreal Impact pierde ante Toronto FC O DC empata ante NYCFC Y Montreal empata ante Toronto

Montreal pierde ante Toronto FC O Montreal empata ante Toronto, y DC United no pierde ante NYCFC O Columbus Crew vence a Orlando City, y DC United vence a NYCFC

Dallas vence a Sporting KC O Dallas empata ante Sporting KC, y LAFC pierde ante Vancouver, y Seattle Sounders no vence a Houston

Portland gana o empata ante Real Salt Lake O LA Galaxy no vence a Minnesota United



RSL vence a Portland Timbers

O

RSL empata ante Portland, y Galaxy no vence a Minnesota

O

Galaxy no vence a Minnesota, y Vancouver no vence a LAFC