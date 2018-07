Round 2: Vela y LAFC ante el Galaxy de Zlatan y los Dos Santos ¿'Tráfico' de revancha?

El primer encuentro entre las franquicias “Hollywoodenses” quedará por siempre en la historia . No solamente porque se trató de un duelo inédito, sino porque también marcó el debut del delantero sueco en Estados Unidos y la confirmación de Vela como la figura del nuevo miembro de la MLS.

Sin embargo, el show de Zlatan estaba por comenzar. Con el marcador 3-1 a favor de los “Gold and Black”, el delantero sueco debutó oficialmente en la MLS al ingresar de cambio al minuto 71.

El resto es historia. El ‘León’ emparejó las acciones al 77’ con un gol de antología desde tres cuartos de cancha y eso no era todo.

Con sed de venganza, ahora el LAFC buscará sacarse la espina y lo hará ante su público en el nuevo y moderno Banc of California Stadium.

El escenario no será lo único distinto ya que el primer clásico no contó con la partición de los mexicanos Giovani y Jonathan dos Santos, quienes no vieron acción por estar lesionados.