Rotundo respaldo de Pep Guardiola al nuevo entrenador de NYCFC: "'Dome' es un tipo inteligente"

No ha pasado mucho tiempo desde que un par de meses atrás se despidieron, tras 11 años de trabajar juntos en FC Barcelona, Bayern Munich y Manchester City. Pero la visita del equipo inglés a la Costa Este de Estados Unidos sirvió para reunirlos. Tras 11 años trabajando codo a codo, Pep Guardiola y Domènec Torrent (su ayudante a lo largo de una década prodigiosa, en la que alzaron juntos 24 trofeos), dirigieron el entrenamiento conjunto entre los 'Citizenz' y New York City FC, el nuevo equipo de Torrent.

"'Dome' lo hará muy bien porque es un tipo inteligente", señaló Guardiola en la conferencia de prensa previa al partido amistoso del Manchester City frente al Liverpool, que se jugará el miércoles por la noche en el MetLife Stadium de las afueras de Nueva York. "Hasta ahora, han jugado cinco partidos. Cuatro victorias, una derrota. No es fácil llegar en medio de la temporada y ganar cuatro de cinco partidos. No es fácil".

Guardiola expresó además que todos sus colaboradores tienen que pensar como si fueran el entrenador en jefe del equipo. "Yo no digo a mis ayudantes 'eres el número dos' o el 'número tres' o el 'cuatro'. Por supuesto, la decisión última es mía, pero ellos pueden hacer lo que sientan. Y eso no lo vamos a cambiar. Ahora 'Dome' no estará con nosotros, pero seguiremos haciendo lo mismo".