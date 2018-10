RooneyManía en la capital: ¿Cómo el inglés sacó del fondo a D.C. United y los llevó a los Playoffs?

Se suele decir que un buen futbolista no basta para que un equipo cambie radicalmente, ya que es un juego de conjunto. Claramente quienes lo afirman no habían sido testigos de algo similar a lo que Wayne Rooney ha hecho a partir de julio cuando se puso la playera del cuadro capitalino por primera vez. Y quizás esté siendo un poco injusto, porque Rooney no es un “buen futbolista”, es un crack.