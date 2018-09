Romell Quioto expresa sus ganas de probar suerte en alguna liga del fútbol europeo

Mientras su segunda temporada en Houston Dynamo llega a su fin, Rommel Quioto no descarta dar próximamente el salto hacia el fútbol europeo.

"Todavía no me han dicho nada, estoy contento con el equipo, estoy bien ahí, pero uno aspira a cosas mejores, poder ir a jugar a Europa, pero hay que ver si se me da", expresó el jugador.