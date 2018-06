Román Torres se entusiasma con Rusia 2018: "Tengo fe de que voy a marcar un gol en el Mundial"

"Esas son cosas de Dios. Sin él no hubiéramos logrado lo que logramos", manifestó el futbolista de Seattle Sounders en una entrevista exclusiva presentada en el programa 'Jorge Ramos Y Su Banda', en la cadena ESPN Deportes. "Fue un momento en el que yo estaba en la defensa, y él mandó un ángel o algo para que yo fuera hacia adelante. Y en la primera jugada que voy, marco ese lindo gol que quedó en la historia de Panamá y va a quedar siempre en la mente de muchos panameños", añadió.

"Fue un gol en el que se trabajó en equipo y es un gol que hoy en día me ha cambiado la vida. Me la ha cambiado para bien. Por sentir el cariño de la gente, por el hecho de que todos los niños quieran estar conmigo y tomarse una foto. Todo eso me llena de mucha motivación", comentó Torres.