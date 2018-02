¡Román Torres no se va de Seattle! El defensor anunció la firma de un nuevo contrato con los Sounders

"¡Nuevo contrato! ¡Dos años más!" ("New contract! Two years more!"), dice de manera eufórica Román Torres en un video que publicó en las redes sociales. No hace falta adivinar... La frase informa a la afición de Seattle Sounders y de la selección de Panamá que el sólido defensa central seguirá en el club de la MLS por al menos dos temporadas más.





El tweet del capitán del equipo nacional 'canalero' agrega: "Gracias a Dios y a @SoundersFC mi historia continúa. Bendiciones para todos y feliz inicio de semana".



Torres, de 31 años, llegó a Seattle en 2015, tras destacar durante una década en el fútbol colombiano. A falta de una confirmación oficial por parte de los Sounders, las declaraciones de Román parecen poner fin a una serie de especulaciones y trascendidos que ubicaban al centroamericano nuevamente en el fútbol sudamericano en los próximos meses. Días atrás el futbolista había dado a entender que estaba muy cerca de renovar su vínculo con su actual club.



Román Torres es una pieza fundamental del Seattle Sounders campeón de la MLS en 2016 y subcampeón de la liga en 2017. Al mismo tiempo, es un elemento fundamental en la selección de Panamá, que este año jugará su primera Copa del Mundo.