Richard Sánchez ve a México más allá del quinto partido y afirma que son contendientes a la final

“Si continúan haciéndolo como lo hicieron ante Alemania, creo que tienen el potencial de llegar aún más lejos de lo que se habla en México”, declaró el guardameta a FutbolMLS.com tras el duelo de US Open Cup el miércoles en el que Chicago eliminó a Atlanta United.

No ha jugado ningún partido con la selección mexicana absoluta pero si lo hizo en la Sub-17, Sub-20 y Sub-21.

Desafortunadamente para Sánchez, no pudo ver el partido completo de México vs Alemania en vivo, debido a que estaba ocupado entrenando con sus compañeros.

“La segunda mitad no la pude ver, pero una vez que me entere que habían ganado, me puse feliz”.