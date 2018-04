Richard Sánchez se adueña de la titularidad en Chicago Fire 'con las dos manos' y va por más

Por primera vez en su carrera, Richard Sánchez es titular en seis partidos consecutivos en un torneo de Primera División, sumando 22 atajadas y destacándose principalmente en dos partidos de transmitidos por televisión a nivel nacional que su equipo ha tenido este 2018.

El portero de Chicago Fire, nacido en California e internacional con México, está silenciando con sus manos a críticos y los va convirtiendo en seguidores. “Se planteó un buen escenario para mí, no solo contra New York Red Bulls, sino con LA Galaxy”, le dijo el arquero a FutbolMLS.

En medio de su humildad, Sánchez no oculta una sensación de satisfacción, “La verdad que venía trabajando desde que llegué para ser titular, y estaba esperando la oportunidad para mostrar lo que puedo aportar”.



Richard llegó a Chicago Fire en 2017 cuando el uruguayo Jorge Bava se lesionó y se perdió gran parte de la temporada. El equipo de la ‘Ciudad d los Vientos’ negoció para adquirir al portero salido de la academia de FC Dallas y con paso sin éxito por el fútbol mexicano.

“Ha sido un proceso bastante largo para mí”, explicó de su recorrido en el que tras coronarse campeón del Mundial Sub-17 con México siendo titular, solo logró 14 apariciones en la desaparecida NASL. “Creo que la paciencia debe ser una virtud del arquero. Y para mí eso ha sido lo clave”.

Sánchez tiene claro lo que lo ha traído hasta aquí: “mantenerme positivo y seguir trabajando”. Y tiene claro que el fútbol es de momentos, “ahorita estoy recibiendo la oportunidad que me da 'Pauno' (Veljko Paunovic, entrenador de Chicago Fire) y tengo que aprovecharla al máximo, al tiempo que aprendo día a día”.



Y es que a pesar de su paso por diferentes equipos, Sánchez acaba de cumplir 24 años (5 de abril). Él, dice que aunque no tuvo oportunidades antes, siempre ha confiado en su potencial. “Estaba tranquilo con mi fútbol y sabía lo que podía aportar”.



Confianza que no le impedía ver la necesidad de mejorar en su posición, “al tiempo que tomaba conciencia de lo que debía mejorar, sabia que una oportunidad me iba a permitir mostrar lo que tengo”, comentó, además de recalcar que no se considera un producto final. “Claro que busco crecer todos los días, y que hay cosas que se deben mejorar”, evaluó.

Sin embargo, sus actuaciones recientes parecen haber girado en su favor el debate entorno a la necesidad de un arquero de mayor peso específico en Chicago, rumores que incluso siguen latentes en el caso del veterano español Iker Casillas.

Sánchez se desliga del asunto para concentrarse en lo que puede controlar, “no me distraigo con los rumores”, dijo. “No puedo tomar decisiones sobre si la institución firma otro arquero u otro jugador, La directiva y entrenadores verán y yo mientras tanto solo trabajo para ayudar a que el equipo esté en buen momento”.



Precisamente ese parece ser el actual, un buen momento no solo en lo personal sino que finalmente empiezan a aparecer los resultados para el equipo, “al comienzo no se dieron los triunfos que quisimos, pero es un proceso y estamos tranquilos de que podemos salir adelante”, aseguró el flamante portero titular de Chicago Fire.



Allí está su objetivo, en consolidar su titularidad y cerrar el debate. “Estoy enfocado en mantener la consistencia personal en Chicago para aportar buenos partidos para el equipo”, explicó.

Pero claro, con buenas actuaciones, juventud para la posición de arquero y experiencias tanto positivas como complicadas, Richard Sánchez puede nuevamente volver al plano de selección nacional, tras haber competido en dos Mudiales de menores (Sub 17 y Sub 20) y ser campeón de uno de ellos.

"Si al largo plazo se da la oportunidad de ir a la selección estaré encantado porque uno siempre tiene como objetivo representar a su país”, dijo.

Y si alguien tiene hoy la duda, Sánchez fue contundente para despejarla, “soy hombre de selección mexicana, me mantengo con México”, respondió sobre la posibilidad de que sus presentaciones le abrieran de nuevo la puerta de un seleccionado.



“Tengo el proceso de inferiores con la selección mexicana y la Federación siempre me ha tratado muy bien. Quisiera quedarme con ellos y seguiré trabajando para poder representar a México”, aseguró.

Mientras tanto, Richard tiene claro que debe brillar con constancia y disfrutar del proceso, tal y como asegura lo está haciendo ahora en Chicago, no solo con el plantel sino en la ciudad en la que se siente muy a gusto viviendo con su novia y concentrado en pagar con creces la confianza de Paunovic.