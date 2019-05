¿Regresa a casa? Omar González se encuentra entrenando con LA Galaxy

De acuerdo con el club, no es ninguna indicación de que vaya a ser fichado nuevamente por los galácticos, y solo se trata de una cortesía que los angelinos suelen tener con ex jugadores de la institución. La Copa Oro inicia en junio, y la temporada de los rojinegros en la Liga MX ya culminó, por lo que el propósito de González seria mantenerse en forma y ritmo entrenando con el Galaxy.



Durante la ventana invernal de transferencias, hubo reportes que apuntaban que González estaba en el radar del Toronto FC, aunque evidentemente no se llegó a materializar. El gerente general del club canadiense, Ali Curtis, no hizo comentarios específicos sobre Omar, pero si indicó que ya no estaban buscando a algunos jugadores que pudieron haber sido deseados por los Escarlatas.