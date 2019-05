Raheem Sterling confiesa que desea algún día jugar en la MLS

El atacante ayudó a Inglaterra a alcanzar las semifinales de una Copa del Mundo, instancia a la que la selección británica no llegaba desde Italia ’90, ganó el bicampeonato de la Premier League con el Manchester City, así como el trébol local. Pero eso no significa que sea demasiado temprano para tener ojos en el futuro.

“Este es un país, al que me gustaría, algún día, poder venir”, dijo Sterling en una conferencia del Wall Street Journal en Nueva York, vía ESPN. “Su clima es mucho mejor que el nuestro. Ojala algún día pueda traer a mi familia aquí”.

“El fútbol inglés ha crecido masivamente aquí. No era así en el pasado, y continuara creciendo”, dijo Sterling. Me sorprendió ir a las tiendas y ser reconocido por una o dos personas. No esperaba eso aquí”.