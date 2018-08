“Quizás no soy capaz de convencer a mis jugadores”, admite un decepcionado Domènec Torrent

New York City FC estaba considerado entre los candidatos a quedarse con el Supporters’ Shield, el cual se otorga al superlíder durante la temporada regular. Dicha expectativa recibió un duro golpe el fin de semana cuando cayeron ante Philadelphia Union en partido de la Jornada 25.

“El objetivo no está en ganar la temporada regular (salir superlíder), la meta está en los Playoffs”, le dijo el técnico Domènec Torrent a la prensa tras el encuentro ante Philly. “Debemos de por lo menos, estar en los Playoffs. Porque yo sé, y los jugadores saben, especialmente en los últimos tres partido, no jugamos bien”.

Tras jugar un buen primer tiempo en el que generaron opciones de gol, NYCFC término sucumbiendo ante los dos goles del Union en la parte complementaria, ante los cuales no tuvo capacidad de reacción.

“Quizás no soy capaz de convencer a mis jugadores…en los últimos partidos, no somos capaces de mejorar en las segundas partes.

“[De hecho] Lo contrario. No jugamos bien.

Torrent lamento que su equipo, el cual solo ha conseguido cuatro de los últimos 12 puntos disputados, continúo defendiendo demasiado pegado a su arco en la segunda mitad, un escenario que transpiró porque “quizás estamos cansados. Tengo que preguntarles si quizás están cansados en las segundas partes. Luego tenemos que cambiar un poco las sesiones de entrenamiento. No lo sé. Tengo que saber que pasa en los segundos tiempos”.

“Si defiendes tan atrás, ellos tienen la pelota. Si defiendes arriba, normalmente puedes ganar el balón”, dijo Torrent. “Prefiero defender arriba, no atrás. Si defiendes tan atrás, no tienes la posesión…estas en problemas. Y corres mucho cuando no tienes la pelota”.