"Quiero seguir ayudando a Atlanta United a ganar grandes cosas", dijo 'Pity' Martínez en su presentación

Martínez no habla inglés, pero dominó la escena en su primer contacto con la prensa local y nacional de Estados Unidos, ya como jugador de Atlanta United.

"Elegí a Atlanta porque tuvimos algunas reuniones [con el club]. Soy un chico al que le gustan los desafíos. Se que Atlanta viene de ganar títulos, viene en un gran momento. El club está creciendo mucho y me está demostrando que es un club serio. Y eso es lo que me gusta".

"Fue una decisión fácil. Había muchas cosas positivas en lo futbolístico, en la vida personal", explicó. Una decisión que el enganche terminó de tomar a fin del año pasado. "Lo hablé con mi representante. River estaba jugando muchos partidos seguidos y no tenía mucho tiempo de pensar. Pero siempre estuve hablando con Carlos. Ellos también estaban cerca de obtener el título, quizás no era el momento correcto para tomar decisiones. De ambas partes hubo tranquilidad y respeto. En el último tramo del año pasado tomamos la decisión de venir a Atlanta".

La presencia de jugadores argentinos -y sudamericanos en general- en el plantel de Atlanta no fue un factor determinante, según la nueva incorporación. "Las decisiones las tomo yo, nadie influye en mis decisiones", remarcó Martínez.

"De Frank de Boer se que fue un gran jugador. También demostró que es un gran entrenador", destacó el atacante sobre su nuevo técnico. "Me ha recibido muy bien. Espero que todos estemos con gran predisposición para el torneo y podamos aprender de él. Ha pasado por grandes clubes".

"Mis objetivos son claros. Lo hablé con ellos [los directivos del club] cuando llegué. Me gusta llegar y adaptarme rápidamente a lo que es el club y mis compañeros. La verdad es que vienen de hacer un gran año, al igual que nosotros hicimos en Argentina. Venimos de ganar títulos, así que eso también ayuda mucho", continuó. "Trataré de dar lo mejor de mí para adaptarme rápido a la liga, a mis compañeros. Quiero seguir ayudando al equipo a ganar grandes cosas, como 'la Concachampions', que es el objetivo más cercano. Y seguir ganando la liga".

Carlos Bocanegra -vicepresidente y director técnico del conjunto rojinegro- manifestó que la llegada de 'Pity' Martínez no implicará de manera automática la salida de algunos de los actuales jugadores franquicia de 'las Cinco Bandas': Josef Martínez, Miguel Almirón y Ezequiel Barco.

"El recibimiento de mis compañeros y del cuerpo técnico fue muy lindo. En pocos lados es así. Creo que es un grupo humano muy bueno", expresó 'Pity'. "Tanto los chicos sudamericanos como los americanos me recibieron de la mejor manera. Quiero adaptarme rápido a ellos. Todavía no hablé demasiado con el cuerpo técnico, pero me recibieron muy bien".