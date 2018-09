¿Quién salva la temporada con la final de la Copa Abierta? ¿Houston Dynamo o Philadelphia Union?

Estamos a menos de una semana de que se juegue la final del torneo más antiguo del continente en su edición 2018. Partido en el cual se enfrentaran el Houston Dynamo y Philadelphia Union, una final inédita entre dos clubes que nunca han tenido el honor de levantar el trofeo de la US Open Cup.

No es casualidad que a la final de la Copa Abierta llegaron con un camino en el que siempre tuvieron la fortuna de jugar como local. Y lo harán de nuevo en la gran final, no hay excusa que valga, porque de no ganarla, solo un milagro los haría salvar la mediocre campaña.