¿Qué jugadores de la selección mexicana serían fichajes ideales para la MLS 3.0?

La MLS dejó de ser la liga del retiro desde hace un tiempo, abriendo oportunidades a jugadores consagrados para seguir mostrándose en sus mejores años y a jóvenes promesas para desarrollarse y buscar posteriormente nuevos horizontes.

La llamada versión MLS 3.0, ya es un escaparate para jugadores de selección nacional o que aspiran a representar a su país. Y con la selección mexicana no es la excepción.



A continuación nueve futbolistas de ‘El Tri’ que encajarían en la liga norteamericana a la perfección tomando en cuenta el contexto de cada uno de ellos en el respectivo punto en que se encuentran en sus carreras:

LA VIEJA GUARDIA: ÚLTIMA PARADA ANTES DEL RETIRO EN LIGA MX

Los siguientes jugadores ya están en la línea de los 30 años, pero aún les quedan de cuatro a seis temporadas a un nivel de alta exigencia, antes de pensar en volver a la Liga MX para buscar retirarse en sus respetivos equipos de sus amores (América, Atlas, Chivas).

Como última aventura legionaria, la MLS les sentaría de maravilla a los siguientes tres referentes mexicanos que juegan en muy distintas posiciones pero a los que les caracteriza el pundonor, el orgullo, el liderazgo obtenido tras años jugando competencias internacionales a nivel de clubes y de selección, su incansable tenacidad, la mentalidad ganadora y el nunca darse por vencidos.



¿Quién no va a querer entre sus filas a jugadores de este calibre que son veteranos pero que aún tienen mucha gasolina en el tanque?



Javier Hernández

Es el máximo goleador en la historia de la selección mexicana y el segundo goleador azteca más productivo en ligas europeas de primer nivel, y que además no haya ni siquiera cumplido aún los 30 años, lo convierten en un jugador muy deseable para cualquier equipo de la liga.

Varios de los goleadores históricos de México pasaron por la MLS (Hugo Sánchez, Carlos Hermosillo, Luis Hernández), pero lo hicieron en otras épocas de la liga y en el ocaso de sus respectivas carreras. ‘Chicharito’ podría ser el punto de inflexión con respecto a sus predecesores, llegando aún en plenitud y con la expectativa real de poder ‘romperla’ y de no quedarse solo en algunos destellos como los anteriores.



Andrés Guardado

El ‘Principito’ es un veterano incansable, que igual no es tan grande de edad como podría pensarse, es solo que ha estado en selección desde que era un adolescente, jugando su primera Copa del Mundo a los 19 años en Alemania 2006.

Su polifuncionalidad en prácticamente cualquier posición en el mediocampo o incluso como carrilero, le da un plus que muchos técnicos valoran. Prácticamente en donde jugó en el Viejo Continente, lugar en el que rindió. Aparte su liderazgo no es poca cosa, un tipo que en el vestidor también puede aportar muchísimo.





Guillermo Ochoa

‘Memo’ se ha ‘rifado’ en Europa, pocos se aferrarían tanto a un sueño a pesar de alguna que otra injusticia en su camino europeo. En Brasil 2014 se consagró como los grandes, siendo figura de ‘El Tri’ ante rivales del calibre de Brasil, Croacia y Holanda.

No son muchos los arqueros aztecas que han probado suerte en la MLS, Ochoa podría comenzar a llenar un vacío que alguna vez ocupó de manera fenomenal Jorge Campos.





EN SUS AÑOS MARAVILLOSOS

No serian pioneros en el tema, ya que Giovani dos Santos, Jonathan dos Santos y Carlos Vela han optado recientemente por brindar algunos de sus mejores años en las canchas MLSeras y con legítimas aspiraciones de seguir brillando con ‘El Tri’.

Pero los siguientes dos seleccionados podrían dar el salto al igual que sus compañeros antes mencionados, aunque a diferencia de los anteriores, estos en busca de por fin explotar al máximo ese potencial que parece aun contenido y que nos ha privado de su explosión futbolística.



Raúl Jiménez

Está por cumplir los 27 años y por participar en su segunda Copa del Mundo. Tiene ya campañas europeas en su espalda con equipos de abolengo como el Atlético de Madrid y el Benfica. Pero con altibajos que no nos han permitido disfrutar de lo que se espera de un Jiménez en plenitud.



Raúl es un goleador con todos los adeptos como para explotar y ser un goleador de época en la MLS.

Marco Fabián

A sus 28 años de edad, uno de los artífices principales de que México ganara la medalla de oro en Londres 2012, tiene mucho fútbol que ofrecer. Sus momentos picos en Guadalajara, Cruz Azul, y Eintracht Frankfurt, hacen pensar que el poco común talento de Fabián aún se le puede sacar mucho jugo en lo que le queda del ‘prime’ de su carrera.





Rodolfo Pizarro

Pizarro quien no llegara a la marca de los 25 años hasta el próximo año, se ha consolidado con su accionar en Chivas y su contribución a varios títulos con el rebaño. Su crecimiento podría beneficiarse de una primera experiencia fuera de México antes de saltar a Europa y así evitar estancarse en la liga mexicana como le ha sucedido a jugadores como Jurgen Damm, quien legítimamente aspiraban a cruzar el Atlántico pero sin que el sueño se haya cristalizado hasta ahora.





SANGRE NUEVA: ACORDE CON LA OLA DE FICHAJES DE JOYAS EN LA MLS 3.0

La MLS, mas allá de percepciones basadas en el pasado y en estigmas erróneos, es una liga joven que en los últimos años ha fichado infinidad de jóvenes promesas de todo el mundo, principalmente de Latinoamérica.

Confía en estos chicos como para etiquetarlos como Jugadores Franquicia y estos confían en que la MLS les servirá para dar el salto de calidad y luego poder alcanzar sus sueños Europeos.

La selección de México podría usar a algunos de sus más jóvenes elementos, aquellos que no son de los ‘seguros’ para estar en Rusia 2018, pero que son el futuro mexicano pensando en los próximos mundiales.



Omar Govea

La poca oportunidad de saltar de las juveniles al primer equipo del América o en su defecto en cualquier club mexicano considerando el incremento de plazas para extranjeros le hizo recalar en el fútbol de Portugal y Bélgica. Ha llamado suficiente la atención como para ser considerado por Juan Carlos Osorio.

Sin embargo a sus 22 años, Govea no cuenta con reflectores en México. La MLS podría usarla como trampolín para darse a conocer más y buscar acomodarse en equipos o ligas más importantes de Europa.

Jonathan González

El codiciado mediocampista de contención por México y Estados Unidos, que finalmente se decidió por ‘El Tri’, y quien aún no cumple ni los 20 años, se ganó un lugar en los Rayados del Monterrey. Regresar para jugar en su tierra natal le brindaría la chance de empaparse de otro fútbol, otro tipo de rivales y ayudar así a su maduración pensando en llegar mucho más lejos.





Diego Lainez



Es un niño que aún no cumple ni la mayoría de edad, pero su talento que Ricardo La Volpe puso a carburar en la primera división tiene tintes de poder llegar a ser ídolo si es cobijado adecuadamente. En América hoy esta relegado en la banca con muchos extranjeros por delante de él.

En la MLS podría tener el escaparate necesario que no le brindan hoy en día en México y que le permitiría no quedarse en una promesa que se desvaneció ante la falta de oportunidades y no por falta de talento; como suele suceder a menudo.