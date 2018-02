MLS

¡Pura Vida en la defensa de Vancouver Whitecaps! Extienden contrato al capitán Kendall Waston

Vancouver Whitecaps anunció el viernes que ha extendido el contrato de su pilar defensivo, el costarricense Kendall Waston hasta el final de la temporada 2019 con opción a un tercer año para la campaña 2020.





Waston, de 30 años de edad, llegó al club canadiense en 2014. Desde entonces ha disputado 89 partidos de temporada regular, cinco de Playoffs, y contribuyó a la conquista del campeonato canadiense en 2015. La temporada pasada, portó el gafete de capitán.

“Kendall se ha establecido como uno de los mejores centrales de la liga, y estamos deleitados de poder tenerlo durante el pico de su carrera”, dijo el DT de los Whitecaps, Carl Robinson. “Es un héroe nacional en su país, y también se hizo presente con este club cuando más se le ha necesitado”.



El internacional con la selección de Costa Rica con la cual anotó el gol de la clasificación a Rusia 2018, y quien está en vías de ser parte del plantel tico que participara en la Copa del Mundo en el verano, reflexionó sobre su crecimiento tanto a nivel de club como de selección en una entrevista exclusiva con Away from the Numbers.



“Desde el primer día en que llegue a Vancouver, he amado a esta ciudad”, dijo Waston. “Me siento muy cómodo, feliz, y se siente como un hogar para mí y mi familia. Mi prioridad es continuar mejorando cada día y hacer historia por esta ciudad y todos nuestros increíbles fanáticos”.