Primera temporada, primeros Playoffs para un Giovanni Savarese acostumbrado a los títulos en noviembre

Desde que se convirtió en técnico de un equipo profesional, Giovanni Savarese ha disputado siempre instancias definitivas en noviembre. Y este 2018 no será la excepción, a pesar de que es su primera experiencia en MLS. El venezolano ‘ha sacado la bufanda, cuando otros van hacia la playa’.

A lo largo de la primera temporada de Savarese en MLS, el entrenador ha conseguido el aporte de gran parte de su plantilla y no solo de sus titulares habituales o de las figuras reconocidas como Diego Valeri, Diego Chará o Sebastián Blanco.

“Hay que trabajar con ellos individualmente, tener buena comunicación, ser sinceros. Hay que estar ahí, estar pendientes, manejarlos de buena manera. No es fácil tener a 25 jugadores contentos en todo el tiempo”, contó Gio en torno a la forma de manejar a esos jugadores que quieren siempre más oportunidades y que terminan aportando cuándo les toca participar.

“Es algo que yo he hecho en otros años porque me parece que es un buen momento esa última fecha estando clasificados para dar descanso a ciertos jugadores”, empezó por explicar el venezolano al respecto. “Ganando ese partido ante Vancouver no asegurábamos evitar la ronda de eliminación y era una forma de mantener a todos motivados por lo que se pudiera presentar en postemporada”.