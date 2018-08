Primer round entre Vancouver Whitecaps y Toronto FC en la final del Campeonato Canadiense

Por cuarta vez como rivales en la MLS, Vancouver Whitecaps y Toronto FC se enfrentarán en la final de la Campeonato Canadiense, comenzando con el duelo de ida de esta noche (10 pm ET, TSN) en el BC Place de Vancouver.

El ganador no sólo levantará la Copa Voyageurs, sino también se clasificará a la próxima Liga de Campeones de la Concacaf como el único representante de Canadá.

No obstante, el conjunto de Greg Vanney no contará con su máxima estrella, Sebastian Giovinco, quien no viajó con el equipo a Vancouver.