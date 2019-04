Preocupación de Rooney por los puntos que D.C. United dejó escapar ante rivales del Este

D.C. United sigue siendo el líder de la Conferencia Este, pese a que no consiguió ganar ninguno de sus últimos tres partidos como local en el Audi Field. El caso más reciente fue la derrota 2-0 del domingo frente a New York City FC . Los anteriores: derrota con goleada 4-0 frente a LAFC y empate sin goles ante Montréal Impact .

Ninguna señal de alarma se ha encendido de manera definitiva en el club de la capital estadounidense, pero para Wayne Rooney comienza a ser preocupante que DCU no logre separarse de sus perseguidores y de equipos que el año pasado han sido referencia en la Conferencia Este , como Atlanta United y New York Red Bulls .

"Era una buena oportunidad para no solo derrotar a New York City FC, sino para crear un espacio entre nosotros y Red Bulls y Atlanta y otros equipos que están cerca del fondo de la tabla", señaló el delantero inglés tras el tropiezo frente al conjunto celeste, en declaraciones recogidas por MLSsoccer.com. "Lo bueno es que tenemos un partido el miércoles y que no podemos quedarnos lamentando sobre este partido durante demasiado tiempo".