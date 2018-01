MLS

Portland Timbers revela uniforme alternativo con tintes de sus orígenes en los 70’s

Portland Timbers estrenara uniforme alternativo para la campaña 2018, con un look retro que hace recordar los origines del club en la década de los 70’s.





La última vez que lucieron un uniforme en blanco, fue en las temporadas 2012 y 2013.

La playera es casi en su totalidad de color blanco, pero tiene algunos vivos en verde y algunos escasos en oro.





En la parte interior del cuello, lleva inscrito un cantico de la famosa hinchada de los Portland conocida como Timbers Army: “We’ll sing for you Timbers – ‘til you finish the fight” (Cantaremos por ti Timbers – hasta que termines la pelea).

Un tributo espectacular a una de las fanaticadas más fieles de toda Norteamérica.





Y por cierto, ¿Qué les pareció el modelaje del colombiano Diego Chara en la presentación de la elegante indumentaria?