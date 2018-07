Portland Timbers protesta alineación indebida del LAFC de Carlos Vela en la US Open Cup

La Federación de Fútbol de los Estados Unidos (US Soccer), anunció el jueves que ha determinado posponer hasta nuevo aviso el sorteo de las semifinales de la US Open Cup 2018 (la Copa Abierta de los EE.UU.) por el cual se decide quienes tendrían la prioridad de ser locales en dicha fase y en la gran final.

De acuerdo con esas reglas, se considera como jugadores extranjeros a aquellos que no sean "ciudadanos de Estados Unidos, residentes legales permanentes, asilados y refugiados". No queda inmediatamente claro si al menos dos de los futbolistas del club californiano cuentan con la documentación que les permitiría ser considerados como futbolistas no extranjeros.