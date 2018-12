'Pity' Martínez: "Los equipos europeos no se animaron a contratarme, pero Atlanta confió en mí"

A horas de comenzar la participación de River Plate el la Copa del Mundo de Clubes en Emiratos Árabes Unidos, una de las figuras del conjunto 'millonario' ya piensa en clave MLS.

Gonzalo 'Pity' Martínez, el 10 del equipo argentino que acaba de adjudicarse la Copa Libertadores de América en una final sin precedentes ante Boca en la ciudad de Madrid vive sus últimas horas como futbolista riverplatense. Es un secreto a voces: aunque todavía no hay ningún anuncio oficial, el talentoso enganche asegura que en semanas traerá su talento a la liga norteamericana. Más en concreto, a Atlanta United FC.

Martínez comentó -en el marco de una entrevista exclusiva con Radio Continental- que la decisión de sumarse al flamante campeón de la MLS se tomó recientemente.

"Hace un mes que dimos el 'OK', que el club [River] estuvo dispuesto, que le servía", comentó Martínez. "Después, en lo futbolístico, fue toda [una decisión] mía".

"Se venía hablando, y yo tomé la decisión junto a mi familia", explicó. "Era hora de dar un paso [adelante] en mi carrera. Vi con buenos ojos a la liga de Estados Unidos. Me mostraron un montón de cosas... Me costó mucho decidirme. Pero los equipos europeos no se habían animado a contratarme, a poner la cantidad de dinero que quería River, pero este club lo hizo, confió en mí".

"Y yo soy un chico de palabra", aseguró 'Pity'. "Tomamos la decisión, dimos el 'OK', y después se fue dando todo paso a paso. Sin apuros. Creo que la gente del club de Estados Unidos es muy seria. Eso me gustó mucho y me convenció".

Martínez siente que junto a sus compañeros ha logrado algo inolvidable con el club de la banda roja. "Me voy por la puerta grande de River. Tuve momentos muy difíciles aquí. Son cosas que quedaron en el pasado, pero fueron realidad", comentó. "Me voy ganador, y eso es muy difícil que pase a un futbolista; el fútbol te da más tristezas que alegrías. Pero me ha tocado estar en muchos títulos de River. Me voy a ir por la puerta grande, y también con el agradecimiento a los hinchas de River".