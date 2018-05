Piatti vs. 'Ibra': duelo de 'cracks' en un partido entre los urgidos Montréal Impact y LA Galaxy

En un partido en el que ambos equipos comienzan a jugarse bastante, Montréal Impact (club que cumple por estas horas 25 años de existencia) recibirá esta tarde en el Stade Saputo (3 pm ET, ESPN+) a LA Galaxy, en el encuentro que cerrará la Jornada 12 de la MLS.

La escuadra quebequense llega a este partido con dos derrotas consecutivas (cinco partidos perdidos y uno ganado, teniendo en cuenta sus más recientes seis juegos), mientras que el cuadro californiano tiene un saldo idéntico, aunque suma cuatro derrotas sucesivas en sus últimas presentacioens. Alguno de estos dos conjuntos podría quebrar hoy mismo esa racha negativa.

Sin hacer modificaciones en el XI titular del Impact, el entrenador francés Rémi Garde estuvo al frente de un equipo que viene de caer por 1-0 ante Chicago Fire y por 2-0 ante Philadelphia Union en los últimos 8 días.



"Llorar y lamentarnos no es el camino para salir de esta situación", comentó el técnico días atrás. "Tenemos que comportarnos como hombres, tenemos que analizarnos de manera honesta y ver qué podemos mejorar".

El Galaxy sí realizó modificaciones recientemente, pero -de todos modos- perdió por 3-2 el pasado fin de semana en su visita a FC Dallas. Daniel Steres sustituyó a Dave Romney en la defensa, Jonathan dos Santos ocupó el lugar de Sebastian Lletget en el centro del campo y Chris Pontius jugó en lugar del lesionado Gio dos Santos.



"Estoy decepcionado debido a los goles que permitimos que nos hagan", dijo tras el encuentro en Texas el técnico Sigi Schmid. "Aún estando por detrás en el marcador tuvimos oportunidades de empatar el partido. No podemos permitir esos goles. No estamos defendiendo lo suficientemente bien. La misión de defender no es solo para los defensores. Estamos concediendo goles fácilmente, y no podemos permitirlo", sentenció.

Con 11 partidos disputados, Montréal Impact ocupa la décima posición de la Conferencia Este, con 9 puntos. Con 10 encuentros en su haber, LA Galaxy es el noveno clasificado en el Oeste, con 10 unidades.

Posibles alineaciones:

Montréal Impact: Evan Bush — Michael Petrasso, Rod Fanni, Jukka Raitala, Chris Duvall — Alejandro Silva, Samuel Piette, Saphir Taider — Raheem Edwards, Anthony Jackson-Hamel, Ignacio Piatti



LA Galaxy: David Bingham — Daniel Steres, Michael Ciani, Jorgen Skjelvik, Dave Romney — Jonathan dos Santos, Sebastian Lletget — Chris Pontius, Romain Alessandrini, Ola Kamara — Zlatan Ibrahimovic