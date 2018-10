Piatti mantiene a Montreal con esperanza de boleto a Playoffs dándole triunfo en el Clásico Canadiense

El Impact término ganando por 2-0 ante el campeón vigente que pronto perderá la corona ya que no tiene ninguna posibilidad matemática de pelear por retener su título en la liguilla.



El primer gol, fue vía penal, una marcación que el mismo Piatti provocó. Originalmente el árbitro no cobró nada, pero al revisar la jugada en el VAR, le otorgó la pena máxima a los locales a 15 minutos del final. Y Piatti en situación in extremi, no falló.