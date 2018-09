Pese al amplio dominio ejercido ante D.C. United, NYCFC se frustra al acumular 5 partidos seguidos sin triunfos

EL BRONX -- Hace cinco partidos consecutivos que New York City FC no logra alzarse con la victoria. Ni siquiera dominando los encuentros como lo ha hecho el sábado por la tarde en el Yankee Stadium -en el que los celestes dispararon en 31 ocasiones, contra apenas dos del rival, D.C. United- el esquivo triunfo no llega. El equipo celeste volvió a llevarse un intrigante (aunque finalmente celebrado) 1-1 en una tarde gris.