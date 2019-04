Pese a haber sufrido 3 derrotas seguidas, en Red Bulls no anticipan cambios drásticos

Desde mayo de 2017 no ocurría algo similar. New York Red Bulls -un equipo acostumbrado a luchar por las primeras posiciones- viene de perder tres partidos consecutivos en la temporada regular de MLS. Tras revisar el encuentro del sábado ante Minnesota United, el cuerpo técnico liderado por Chris Armas considera que no es necesario efectuar ningún cambio drástico.