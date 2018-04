Pese a haber anotado su primer 'hat trick' en la MLS, Ignacio Piatti no está contento

"No estoy contento", expresó Ignacio Piatti tras la práctica del miércoles de Montréal Impact, según publica el periódico Le Journal de Montréal. "Perdimos el partido", señaló el argentino en referencia a la dramática derrota como local del fin de semana ante Los Angeles Footbal Club, por 3-5. "Fue la primera vez que hice tres goles en un partido de la MLS, así que primero estaba un poco contento por eso, pero luego no. No podemos permitir que nos hagan cuatro goles en el segundo tiempo. Cometimos errores que no podemos hacer".

'Nacho' es la gran figura del equipo canadiense, y una gran producción como la que tuvo ante la franquicia californiana en condiciones normales debería ser sinónimo o casi garantía de una victoria. Pero no fue el caso días atrás. Por un motivo u otro, desde el inicio de la temporada 2018 las cosas no terminan de funcionar las cosas para el Impact, ahora bajo las órdenes del fráncés Rémi Garde.



'Nacho' Piatti no se guarda nada: "Es difícil cuando se cambian tantos jugadores todos los años"

"Este año cambió el técnico. Se fueron muchos jugadores", comentó Piatti a FutbolMLS antes del inicio del curso. "Mucho cambio en el equipo. Espero poder armar un buen grupo y que se consolide para lograr el objetivo. Pero es difícil cuando se cambian tantos jugadores todos los años. En Montreal todos los años traen 10 jugadores o más, y se hace difícil para el grupo, para entendernos. Sería bueno poder tener una continuidad".

¿Está pagando el equipo el costo de ser objeto de tantas modificaciones, temporada tras temporada? Con siete partidos oficiales disputados este año, Montréal suma de momento seis puntos, fruto de dos victorias y cinco derrotas.





Piatti, mientras tanto, sigue siendo el patrón de calidad en el cuadro francófono. Con el triplete ante LAFC, el cordobés suma 51 goles con la camiseta del Impact, en 95 partidos disputados desde 2014 en adelante dentro de la MLS.



El sábado (1 p.m. ET | ESPN+) Montréal Impact visitará a Atlanta United FC, por la novena jornada de la temporada regular.