Pese a cerrar una mala campaña en 2018, Veljko Paunovic espera regresar con Chicago Fire en 2019

El serbio asumió su cargo antes del inicio de la MLS 2016, y su contrato con el club de 'la Ciudad del Viento' concluye en diciembre. Su equipo fue último en 2016, alcanzó la tercera posición en la temporada regular de 2017, y no clasificó a los Playoffs en 2018.

"¿Si pienso que regresaré? No lo se", dijo el técnico en diálogo con MLSsoccer.com. "No veo el futuro de esa manera. No puedo ver esas cosas. Pero confío en que regresaré".