"Perdieron 5-1, y esas cosas pasan": la caída de Monterrey ante Toluca anima a Sporting Kansas City

Pero el fútbol no es un deporte en el que las cosas se definan absolutamente antes de que el balón se ponga en juego. Rayados cayó el domingo por 5-1 en su visita a Toluca en un partido de la Liga MX, y la esperanza para Kansas City vuelve a encenderse.

"Perdieron 5-1, y esas cosas pasan" , reflexionó el entrenador Peter Vermes , luego del empate 1-1 del domingo en casa de FC Cincinnati . "Sería muy bueno jugar el partido y ver si podemos lograr algo con eso. Ya veremos cómo nos va", señaló el técnico en una previa anticipada del partido de revancha en el torneo continental en el Children's Mercy Park (jueves 11 de abril, 9 pm ET, Univision Deportes Network).

"Hicimos muchos cambios, obviamente", explicó. "Creo que los muchachos que entraron, pese a no tener muchos partidos disputados, lo hicieron realmente bien. Ningún partido es fácil en esta liga, especialmente cuando varios de tus futbolistas no jugaron encuentros de manera sucesiva. Desde esa perspectiva, estoy muy orgulloso de ellos".

"Creo que tenemos un buen equipo", enfatizó. "Lo he dicho antes: no creo que seamos 7 goles mejor que Montréal y no creo que somos cinco goles peores que Monterrey. A veces los partidos salen de esa manera. Tenemos que responder de la manera correcta".