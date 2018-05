"Patrick Vieira está listo para ser el entrenador del Arsenal", asegura un ídolo del club inglés

Robert Pires no tiene dudas: Patrick Vieira está "listo para ser el entrenador del Arsenal".

El exatacante francés -que compartió el plantel 'Gunner' con Vieira en la época dorada del club londinense- encuentra que el hoy técnico de New York City FC en la MLS sería un reemplazo adecuado para Arsene Wenger, quien ha concluido su prolongado ciclo al frente del Arsenal.

De acuerdo con la prensa británica, Vieira, Mikel Arteta (hoy asistente en Manchester City), Massimiliano Allegri y Carlo Ancelotti serían los principales candidatos para hacerse cargo del banquillo del club inglés.



"He visto esa lista", expresó Pires, en declaraciones que reproduce ESPN FC. "¿Allegri, Carlo Ancelotti, Mikel Arteta? ¿Por qué no? Creo que cualquiera de ellos podría entrenar al Arsenal. Quizás Allegri y Ancelotti tengan una pequeña ventaja, porque ambos tienen mucha experiencia en Italia, Alemania e Inglaterra".

"Vieira también podría hacerlo, y esta es solo mi opinión", agregó Pires. "No solo porque es mi amigo, olvídense de eso. Lo está haciendo muy bien en New York City FC, y me dijo que su trabaja allí es duro y complicado. En cualquier caso, tiene un buen perfil para reemplazar a Arsene Wenger. Él sabe de fútbol, conoce a la Premier League, y -por supuesto- conoce al Arsenal. Por eso digo que sí. Patrick Vieira está listo para ser el entrenador del Arsenal".



Patrick Vieira también es el favorito entre los aficionados del Arsenal, por haber sido un jugador muy importante en el recodado equipo de 'los Invencibles' del conjunto inglés, que ganó la Premier League de 2003-04 sin conocer la derrota.

El exvolante francés -campeón del mundo en 1998- comanda en la Major League Soccer a New York City FC, equipo que en la actualidad ocupa la tercera plaza de la Conferencia Este, con 21 puntos en 11 encuentros. En declaraciones recientes, Vieira señaló que no tiene prisa por finalizar su experiencia en el fútbol norteamericano.