Patrick Vieira desmintió de manera enfática haber firmado un contrato con el Nice de Francia

Pese a que diferentes versiones generadas en Francia y en Estados Unidos aseguran que ha llegado a un acuerdo con el OGC Nice de la Ligue 1, Patrick Vieira -entrenador de New York City FC- asegura que se mantendrá en el equipo celeste de la MLS.

"Es alg que me hace reir, porque, por supuesto, no se ha firmado ningún contrato, ni nada por el estilo", comentó Vieira tras el entrenamiento de NYCFC del martes. "Esa información no es correcta. Estoy aquí, como siempre. Estoy realmente feliz. Realmente, disfruto de mi trabajo. Disfruto de ser parte de este club. Solo me enfoco y me concentro en nuestro próximo partido", agregó.



Según L’Equipe, Vieira y su agente hicieron un 'viaje relámpago' a Francia después de la victoria del conjunto de 'la Gran Manzana' ante Colorado Rapids, ocurrida el sábado pasado, para formalizar un contrato de duración con el equipo de la Costa Azul, luego de que el entrenador Lucien Favre dejara al Nice para hacerse cargo del Borussia Dortmund.

Vieira confirmó que viajó a su país durante el fin de semana, pero aseguró que se desplazó a Europa para atender una cuestión familiar.



"Creo que estamos en un período realmente muy bueno", dijo el excampeón del mundo, que está en su tercera temporada al frente del cuadro neoyorquino. "Las cosas nos están yendo realmente bien. No quiero que mis jugadores, yo mismo, mu cuerpo técnico o cualquier persona en el club se distraiga por lo que está pasando. Mi cabeza, mi concentración y mi energía están aquí", insistió.

Vieira está bajo contrato con el City Football Group -la empresa que controla al conjunto celeste- hasta el mes de diciembre. New York City FC busca extender su vínculo con el entrenador, pero de momento no se ha producido ningún anuncio oficial sobre la materia.



Mientras tanto, el técnico no se preocupa demasiado por su futuro laboral.

"La situación es la misma para mí", afirmó. "Las cosas que puedo controlar están aquí. Mi mente, mi energía está en este club. Todo lo que está afuera está fuera de mis manos. No puedo controlar lo que ocurre en Francia, en Inglaterra o en cualquier otro lugar. Tengo una fantástica relación con la gente de este club. Siempre hemos sido claros entre nosotros. Para mí eso es lo más importante. Sobre el resto de las cosas, dejo que la gente haga lo que necesita hacer o diga lo que necesita decir".



Patrick Vieira, sin embargo, es conciente de lo que se publica en medios y redes sociales, como también lo son sus futbolistas.

"Los jugadores irán a las redes sociales leerán cosas, pero cuando lleguen al entrenamiento verán mi compromiso, mi energía y mi deseo para preparar los partidos, y eso es todo lo que puedo hacer", concluyó el entrenador. "No tiene sentido que hable con ellos sobre este tema, porque no hay nada que decir".

New York City FC volverá a la acción el viernes (8:55 pm ET, UniMás), cuando visite en el BBVA Compass Stadium a Houston Dynamo en el marco de la Jornada 13 de la temporada regular de la MLS.