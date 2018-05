Patrick Vieira asegura que no se distrae por los rumores que lo vinculan al Nice de Francia

Patrick Vieira sigue concentrado en su trabajo en New York City FC, mientras distintas versiones siguen ubicándolo en el banquillo del OGC Nice, de la Ligue 1 francesa.

"No se qué decir porque estoy aquí, ustedes [por los periodistas] me ven aquí cada día, ustedes vienen aquí para ver mis entrenamientos", señaló el estratega del equipo celeste tras el entrenamiento de NYCFC el miércoles por la tarde. "Estoy comprometido con lo que hago cada día, como siempre. No puedo controlar lo que se publica en los periódicos. Lo que sí puedo controlar es lo que les digo; estoy aquí".

Una semana después de que Vieira desmintiera un informe que indicaba que el campeón mundial con Francia estaba en negociaciones con el club de la Costa Azul, el periódico galo L'Equipe asegura que ejecutivos del Nice se encuentran en Nueva York para reunirse con Vieira y concluir los detalles del contrato que lo vincularía con el conjunto europeo.

El director técnico de la franquicia neoyorquina sonrió cuando se le mencionó nuevaente esa posibilidad, a la vez que insistió en que no ha tenido ningún tipo de contacto con el Nice.

"No recibí ningún llamado", insistió. "Si alguien me llama, definifivamente se los haré saber", expresó antes de bromear: "¿Conocen algún buen lugar donde podría llevar a esta persona a cenar?".

Vieira -que está en el último año de su contrato con NYCFC- asegura que su vínculo con el City Football Group (la empresa que controla al equipo de la MLS) es especial. El club está intentando extender su vínculo con Vieira, pero el proceso podría alargarse en el tiempo.

"Me entusiasma ser parte de algo bueno", expresó Vieira. "Por supuesto, llegué en el segundo año, pero el club estaba por concluir, un legado por construir, una filosofía por construir. Estoy feliz por ser parte de eso. Así que un día, cuando me vaya, me encantaría que la gente dijera 'sí, el equipo juega realmente bien y Patrick fue parte de la forma en la que el equipo está jugando ahora'. Eso es lo que quiero".

El francés está convencido; los rumores que lo circundan no han alterado el espíritu de trabajo de New York City FC. "No creo que haya sido una distracción, porque estamos en un mundo profesional", argumentó Vieira. "La manera en la que trabajamos no cambia. Hoy tuvimos nuestra reunión de trabajo con el cuerpo, discutimos sobre cómo entrenaríamos hoy. Mañana revisaremos la sesión de entrenamiento de hoy. La vida no cambia".

Semanas atrás Vieira había sido vinculado al Arsenal como posible sucesor de Arsene Wenger.

NYCFC tendrá un partido importante el sábado (7:30 pm ET, ESPN+) en el Yankee Stadium ante Orlando City SC.