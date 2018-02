"Pase lo que pase" mural de Carlos Vela vandalizado en Los Ángeles se verá de nuevo, dice su autor

A pesar de todo, el mural con la imagen de Carlos Vela y el escudo de su equipo en MLS -Los Angeles FC-, que fue vandalizado a comienzos de semana, será reparado y puesto de nuevo a brillar. Así se lo aseguró uno de los artistas a FutbolMLS.

La obra fue realizada por Jiovanny López (@asdrawnbyjio) y Diego Mendoza (@amazingdiego1). El primero un dibujante y el segundo un muralista, que se lanzaron a la aventura la semana pasada. “Era mi primer mural”, dijo López quien contó que hasta ahora su arte estaba basado en papel. Hasta que con el impulso y la experiencia de su amigo, decidieron que era hora de que pasara al mural.





Se invirtieron “más de 72 horas”, dijo. Y según cálculos de los artistas algo más de $700 dólares, recolectados con la ayuda de negocios pequeños en Los Ángeles y otros patrocinadores. Obviamente una tarea fuera de sus actividades diarias, especialmente para Jiovanny quien tiene un trabajo de ocho horas como cualquier otra persona.





La satisfacción de ver la obra terminada se convirtió en frustración en alrededor de 24 horas, que fue lo que duró el mural intacto en la intersección de South Harvard Boulevard y Venice Boulevard, sector de Harvard Heights en Los Ángeles.

Pero como buen artista, Jiovanny quiere encontrar lo positivo en casi todo. “Nuestra idea era enviar un mensaje en contra de la mala connotación que la palabra muro ha tenido recientemente”. Y a pesar de que el mural esté actualmente manchado con pintura lanzada, quizás en la penumbra de la noche, el reusultado ha sido positivo.





“Nunca se le puede decir que gracias a un acto vandálico, pero la verdad es que el mensaje que teníamos se ha aumentado por ese hecho”, dijo López. Y es que además de darse a conocer más por estar en las noticias, el asunto motivó a sectores de la comunidad e incluso seguidores del LAFC para buscar su reparación.



“Ya estamos conversando con gente del LAFC y con seguidores del equipo”, dijo López al respecto del plan para reparar el mural. “Va a ser mucho mejor, porque lo hicimos solo Diego y yo, pero ahora se va a vincular la comunidad y otra gente para su reparación”.



We celebrate art in our community and we stand with the artists who create. pic.twitter.com/VPl0bDk76W

— LAFC (@LAFC) February 15, 2018