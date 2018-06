Partidos ante los dos equipos neoyorquinos, claves para la recuperación de Toronto FC

El regreso de la acción en la temporada regular de la MLS está a la vuelta de la esquina. Una lista de interesantes partidos estarán sobre la mesa el fin de semana, y uno de los platillos principales será el duelo entre New York City FC y Toronto FC, el domingo (5 pm ET, ESPN+) en el Yankee Stadium.

"Seguro", confirmó el arquero Alex Bono, quien acaba de extender su contrato con el club escarlata. "En estos últimos dos años los dos equipos de Nueva York han sido competitivos. Creemos que -como ellos- somos un equipo que debe estar en las primeras posiciones de la Conferencia Este también. Asegurarnos de sumar puntos y que, a la vez, ellos no lo hagan, será un gran empuje para nosotros mirando hacia adelante; un salto para volver a estar entre los equipos de arriba".

"No creemos que esos equipos están fuera de nuestro alcance, o que no somos lo suficientemente buenos para jugar contra ellos. Eso es ridículo desde nuestra perspectiva", prosiguió Bono. "Conocemos nuestra capacidad, nuestro estilo, nuestros muchachos, así que quitarles puntos a New York City FC y Red Bulls están en primer lugar en nuestra lista de prioridades".