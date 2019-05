Para Zlatan Ibrahimovic, Jona dos Santos es “el motor” de LA Galaxy

Por primera vez en la temporada 2019 LA Galaxy enfrentó un partido en el que Jonathan dos Santos no tuvo ni un minuto de participación. ¿El resultado? Una derrota por 2-0 en casa ante New York City FC.

La ausencia del mexicano fue notoria no solo desde afuera de la cancha, sino que el mismo capitán del plantel explicó por qué Jona se ha convertido en pieza clave para los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto .

“Jona es un jugador importante para nosotros y cuando no juega extrañamos un buen jugador” , aseguró tras el encuentro Zlatan Ibrahimovi c para empezar a destacar las habilidades del número 8 de LA Galaxy .

“Alguien me preguntó sobre las pelotas largas”, mencionó el sueco para hablar estratégicamente de lo que implicó la ausencia de JDS durante el fin de semana. “Con Jona en el campo tenemos un juego diferente, porque él quiere la pelota todo el tiempo” , lanzó.



Aún así, la ausencia del volante central no es una excusa para el capitán de LA Galaxy. “Él mantiene

el ritmo de juego y cuando no tienes un jugador, así las cosas cambian un poco. Pero no es una excusa, tenemos que pasar esta semana y enfocarnos en el próximo partido”, recordó Ibrahimovic.