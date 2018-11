"Para Atlanta United es una victoria histórica", coinciden Miguel Almirón y Josef Martínez

Atlanta United se sacudió todas las dudas el domingo por la noche, cuando doblegó con claridad a New York City FC y aseguró su lugar en la final de la Conferencia Este.

"Es una victoria muy importante para nosotros", señaló ante las cámaras de ESPN el volante paraguayo. "Creo que para el club es una victoria histórica. Todavía no ganamos nada. Tenemos todavía rivales difíciles. Tenemos una final y tenemos que prepararnos para eso".

El próximo rival de Atlanta United no será otro que el mejor equipo de la temporada regular en la MLS: New York Red Bulls.

"Simplemente cambiamos la mentalidad", respondió Parkhurst cuando se le consultó sobre la agresividad mostrada en la serie frente a New York City FC. "Fuimos demasiado blandos en el partido contra Toronto (el último de la temporada regular, en el que el club canadiense se impuso por 4-1). Permitimos que ellos se adelantaran en el marcador y nunca recobramos el control. Contra New York establecimos el tono: físicamente no íbamos a retroceder e íbamos a luchar. Creo que lo hicimos en los dos partidos; doblegamos a un buen equipo".