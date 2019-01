'Panterita' concentrada: Alberth Elis no se distrae con los rumores que lo ubican en Europa

"Tengo contrato, soy profesional, pero es lógico que si una oferta o una oportunidad de ir a Europa se presenta, ¿qué jugador no querría ir?", expresó el catracho tras el primer entrenamiento oficial del Dynamo en 2019. "Cualquier jugador tendría ganas de ir. Todo lo que puedo hacer esperar. Si no voy al extranjero, nada cambia".

Elis dejó en claro que no forzará su salida de Houston, que está contento de estar en el equipo y pasar allí todo el año.

"Estoy feliz de estar acá y de estar de regreso en los entrenamientos", expresó Elis. "Con respecto a mi futuro, eso es para mi agente y el equipo. Personalmente dejé en claro cual es mi deseo y eso no depende de mí. Si no salgo, soy un profesional bajo contrato y continuaré trabajando y mejorando cada día".

Matt Jordan, gerente general del Dynamo coincide con el jugador: los rumores no son todavía una distracción para ninguna de las partes involucradas.

Pase lo que pase con la carrera de Elis en los pròximos días, el hondureño tiene mucho que agradecer a la MLS y al Dynamo. El futbolista reconocer que su llegada a la liga norteamericana le permitió elevar su nivel. "Mentalmente estaba preparado para dar el siguiente paso, y pronto el siguiente pase será ir a Europa. Si esa oportunidad se presenta, me complace saber que me están mirando y me están considerando como parte de su plan. Como jugador, todo en lo que puedo pensar es en el próximo entrenamiento, en cómo puedo mejorar y estar listo para aprovechar la próxima oportunidad".