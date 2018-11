Palabra de experto: 'Kaku' Romero Gamarra avala la posible llegada de 'Pity' Martínez a Atlanta

Nadie duda que si Atlanta United FC pierde durante el invierno a Miguel Almirón -a quien recientemente se ha vinculado a distintos clubes europeos- esa será una baja sensible para el conjunto de 'las Cinco Bandas'.

Pero una figura de la MLS -Alejandro 'Kaku' Romero Gamarra- asegura que la ausencia del 10 paraguayo no se sentirá tanto si el club del estado de Georgia contrata finalmente a Gonzalo 'Pity' Martínez.

"Es un gran jugador", señaló 'Kaku' tras el entrenamiento de New York Red Bulls del miércoles. "No se si realmente lo van a contratar o si se va a quedar con su actual club, pero me pondría muy contento por él si viniera porque es un futbolista realmente bueno, especialmente para esta liga", señaló el enganche del conjunto taurino. "Lo conozco desde que era un niño, y tenemos al mismo representante. Lo veo como un jugador parecido a Miguel Almirón".