Oscar Pareja quiere consolidar a Jesse González como el mejor arquero de Estados Unidos

Precisamente en ese campo, las buenas actuaciones de González llegan de la mano de rumores desde la Liga MX y un posible interés de Chivas por conseguir sus servicios. “Yo no tengo ni idea, lo que sé es que varios de los chicos han despertado interés en clubes del exterior”, comentó el entrenador al respecto. “Pero específicamente de Jesse no tengo nada, porque es un tema que se maneja más administrativamente”, quiso cerrar Oscar.

“Jesse no ha hecho nada irregular, ni cosas dramáticas, sino que simplemente no estamos a cien por hora todo el tiempo, el nivel baja”, puntualizó el colombiano.

“Yo quiero que ellos entiendan que en el fútbol no hay negociación ni con el esfuerzo, ni con la responsabilidad ni con la voluntad colectiva”, describió Pareja antes de apuntar de nuevo a González. “Esas cosas son no negociables. Y eso le trae a ellos buenas consecuencias, como ahora mismo él lo está demostrando”..

"Conmigo no ha habido ningún contacto", comentó el propio González, en declaraciones que reproduce AS US. "Siempre es bueno para un arquero estar de esta manera porque me hace sentir la confianza que tenía el año pasado. Gracias a Dios se me están dando las cosas".