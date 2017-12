Optimismo en los equipos de la MLS tras el sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones

Los rivales centroamericanos están en el horizonte de los equipos de la MLS que participarán de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, en su nuevo formato de competición.

Adversarios de El Salvador, Honduras, Panamá -y un duelo 'fratricida' entre dos conjuntos de la MLS- marcarán la agenda de la preparación y el trabajo de Seattle Sounders, New York Red Bulls, Toronto FC, Colorado Rapids y FC Dallas entre fines de enero e inicios de marzo, dentro de un clima de moderado optimismo dentro de los clubes de Estados Unidos y Canadá.





SEATTLE SOUNDERS vs. SANTA TECLA (El Salvador)

Será el primer enfrentamiento entre el campeón de la MLS Cup de 2016 y el club centroamericano. Los Sounders visitarán El Salvador entre el 20 y el 22 de febrero del año próximo. Seattle posteriormente recibirá al ganador del Torneo Apertura 2016 y el Torneo Clausura 2017 de la Primera División salvadoreña entre el 27 de febrero y el 1 de marzo.

Esta será la quinta oportunidad en la que Seattle Sounders competirá en la Liga de Campeones de la CONCACAF.



"Nadie dice que ahora nuestro plantel está al nivel del Club América de México, pero sí que vamos a enfrentarlos", expresó Garth Lagerwey -gerente general y presidente de fútbol de Seattle Sounders-. "Intentaremos derrotarlos y creemos que la manera de hacer crecer nuestra liga será a través de la obtención de la Liga de Campeones. Es una ambición de nuestro club, es una ambición de nuestra liga y depende de nosotros intentar ganarla".

Con anterioridad, Seattle Sounders jugó en una ocasión frente a un equipo de El Salvador. Fue el AD Isidro Metapán, en una eliminatoria disputada en 2010. En esa ocasión el equipo estadounidense ganó por 2-1, con goles de Fredy Montero y Álvaro Fernández.



NEW YORK RED BULLS vs. OLIMPIA (Honduras)

Los Red Bulls viajarán a Tegucigalpa para el partido de ida, antes de recibir posteriormente al grande del fútbol hondureño en el Red Bull Arena en el encuentro de revancha.

El Olimpia es un club veterano en las competiciones internacionales, y ganó el equivalente de la Liga de Campeones en 1972 y 1988. Además, en 2017 el club catracho se adjudicó la primera edición de la CONCACAF League, lo que le valió ganar un lugar en esta edición de la Champions League.



"Los New York Red Bulls están orgullosos de representar a la Major League Soccer una vez más en la Liga de Campeones de la CONCACAF, y esperamos con ansias una serie competitiva frente a Olimpia", expresó el director deportivo Denis Hamlett. Se que Jesse Marsch (el entrenador del equipo) y nuestro cuerpo técnico prepararán a nuestro equipo para competir y se que nuestros aficionados estarán listos para el partido como local en el Red Bull Arena".



TORONTO FC vs. COLORADO RAPIDS

El flamante campeón de la MLS Cup 2017 anunció que se preparará en México para los partidos de la Liga de Campeones, pero el sorteo ha querido que su rival en los octavos de final será un compañero de liga, Colorado Rapids.



"Estamos en favor del cambio de formato de la Liga de Campeones", manifestó Greg Vanney. "Nos da la oportunidad de -después de obtener la clasificación- llevar al mismo equipo al torneo e intentar ganarlo. Antes, para los equipos de la MLS, todo se convertía en un proceso de casi tres años para buscar el título".

"Enfrentar a Colorado nunca es fácil. Ahora tienen un nuevo entrenador y seguro que van a hacer cambios, así que será un equipo con el que no nos sentiremos familiarizados", agregó el entrenador de Toronto FC.



El TFC viajará al Dick's Sporting Goods Park de Colorado para el encuentro de ida, mientras que la revancha será en el BMO Field de la ciudad canadiense. Esta será la primera participación de Toronto FC en la Liga de Campeones de la CONCACAF desde la edición 2012-13.

"Nos entusiasma estar de regreso en la Liga de Campeones de la CONCACAF", explicó el Director Deportivo y Gerente General de los Rapids, Padraig Smith. "Será una gran prueba para nosotros y una buena oportunidad para que nuestros nuevos jugadores se acoplen antes del inicio de la MLS. También es una gran ocasión para iniciar una nueva página con Anthony Hudson, nuestro nuevo entrenador, ante el campeón de la MLS".

"Este es el tipo de torneo que como jugador y entrenador quieres jugar", mencionó Hudson en una declaración oficial. "Queremos enfrentar a los mejores, y el nuevo formato de la Liga de Campeones lo facilita".



FC DALLAS vs. TAURO FC (Panamá)

El club texano se encuentra en la Liga de Campeones con un viejo conocido. El partido de ida se jugará en suelo panameño entre el 20 y el 22 de febrero, mientras que la revancha será en la casa de FC Dallas entre el 27 de febrero y el 1 de marzo.

Estadounidenses y panameños se enfrentaron en dos ocasiones en la edición 2011-12 de la Liga de Campeones: el 11 de septiembre de 2011 igualaron 1-1, mientras que en el encuentro de revancha el club centroamericano se impuso por 5-3, en dos encuentros correspondientes a la fase de grupos.



Para FC Dallas la prioridad es cambiar la cara a un decepcionante 2017. El Director Técnico anticipó que entre 4 y 5 nuevos jugadores podrían inengrarse para el ciclo 2018. "Tenemos que cambiar un poco", explicó Fernando Clavijo. "Logramos cosas muy buenas en 2016, y es hora de que regresemos al triunfo en 2018".

"Hay que ser muy cuidadosos y estar seguros al elegir a los que creemos que son los elementos adecuados", agregó Clavijo. "Me concentro más en los jugadores y no tanto en las normas. No importa demasiado el costo, simplemente me interesa la calidad de los jugadores, por sobre todas las cosas".

"Es un rival al que conocemos", manifestó Clavijo sobre el Tauro de Panamá. "Los hemos enfrentado en un par de ocasiones. Sabemos qué son capaces de hacer. En su liga les ha ido bien, y el fútbol panameño ha crecido mucho recientemente, así que tendremos que ser cuidadosos. Cada partido será difícil y en esta ocasión esto no será diferente".



